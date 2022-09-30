İsveç, Türkiye’nin ‘NATO şartları’ndan birini yerine getirdi

İsveç, savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı.

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Türkiye’nin veto etmesiyle sekteye uğrayan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci, üçlü mutabakatın ardından devam etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine, terör suçlularının iadesi gibi bazı koşulları içeren mutabakatın imzalanmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

İsveç’in Türkiye’ye yönelik silah satışıyla ilgili ambargoyu kaldırması da Ankara’nın şartlarından biriydi.

Bugün İsveç, 2019 yılından bu yana savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri ürünlerin yeniden satışına izin verdi.

Satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ürünler de var.