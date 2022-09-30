Bakan Kurum’un eşine RTÜK’te üst düzey ‘görev’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum’un, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) üst düzey bir kadroda ‘görev‘ aldığı ortaya çıktı.

Matematik öğretmeni olduğu bilinen Şengül Kurum’un RTÜK’ten önce TRT’de çalıştığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter/Murat Kurum

RTÜK’ün faaliyet raporlarına göre, kurumdaki personel sayısı 2019’da 434’ken, 2020’de 522, 2021’de 557 ve 2022’de 610’a çıktı.

ANKA’daki habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un matematik öğretmeni eşi Şengül Kurum RTÜK’te görevlendirildi.

Kurum için, atandığı dönemde tamamı dolu üst düzey kadrolardan birinin boşaltıldığı ileri sürüldü.

Ajans muhabiri, Şengül Kurum’un RTÜK’teki odasına bağlanmayı denediğini ama telefona yanıt verilmezken, bırakılan nota da dönülmediğini bildirdi.