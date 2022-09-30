Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Selvi’ye haksızlık etmişsin bir yılda hakkımda 168 yazı yazmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye “Köşenden gereğini yapacaksın” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Son bir yılda hakkımda 168 yazı yazmış. Gözü benden başka hiçbir şey görmüyor.”

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İki gün önce Cumhurbaşkanlığı Saray’ındaki ortak Kanal D – CNN Türk ortak yayınına katılan Erdoğan, Selvi’nin “Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?” sorusu üzerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı işaret ederek “Vallahi Abdülkadir bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet bey gereğini yapıyor” demişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Erdoğan’ın bu açıklamasını tiye alarak şunları yazdı: “Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor.”