Akşam Postası / 29 Mayıs 2023

İmamoğlu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada ”Her şey yeniden başlıyor” dedi. ‘Değişim’ vurgusu yapan İmamoğlu, ”Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz” dedi.
Morgan Stanley: Dolar/TL yıl sonu 28 seviyesini görebilir
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mevcut politikalara devam etmesi halinde, dolar/TL kurunun sene sonunda 28 seviyesini görebileceğini bildirdi.
Britanyalı banka, Erdoğan’dan faizde ‘geri vites’ bekliyor
Erdoğan etkisi: Borsada çimento hisseleri coştu
Yabancı yatırımcıların beklentisi: Sancılı bir kriz yolda
Piyasada ilk tepkiler: Borsa ve dolar yükselişte
İş Yatırım’dan ilk seçim yorumu: Ekonomi makule döner mi?
Financial Times, Türkiye’de ‘kaygılı bir gelecek’ gördü
Alman siyasetçi, Erdoğan’dan ‘uzlaşmacı tavır’ bekliyor
Alman siyasetçi Jürgen Hardt, Rusya ve Çin’in Türk ekonomisini düzeltmekte yeterli olamayacağını, Almanya ve Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hardt’ın Türk hükümetinden ‘beklentileri’ de var.
AKP’li Külünk, bakanın eşini hedef aldı: CHP’li eşi gibi
AKP’li Metin Külünk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’u, Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu seçilen Merve Dizdar’ı tebrik ettiği için hedef gösterdi.
İkinci konut ve araç için ek vergiler yolda
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, iktidarın seçim sonrası finansman sağlamak için şirketlerin aktif varlıklarına vergi getireceğini söyledi. Aktaş, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinde de artışın yolda olduğunu bildirdi.
Reuters: Merve Dizdar kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü
Reuters, 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanan Merve Dizdar’ın ‘Kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndüğünü’ yazdı.
Twitter kullanıcıları hızla takipçi kaybediyor
Birçok Twitter kullanıcısı, dün akşamdan beri takipçi sayılarının normal olmayan bir hızda düştüğünü dile getirdi.
Türkiye’den Suriye’ye kınama: Balıkçılara ateş açıldı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adana limanından açılan bir Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından ateş açıldığını belirterek, kınama mesajı yayımlandı.