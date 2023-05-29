Akşam Postası / 29 Mayıs 2023

İmamoğlu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada ”Her şey yeniden başlıyor” dedi. ‘Değişim’ vurgusu yapan İmamoğlu, ”Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz” dedi.

Morgan Stanley: Dolar/TL yıl sonu 28 seviyesini görebilir

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mevcut politikalara devam etmesi halinde, dolar/TL kurunun sene sonunda 28 seviyesini görebileceğini bildirdi.

Alman siyasetçi, Erdoğan’dan ‘uzlaşmacı tavır’ bekliyor

Alman siyasetçi Jürgen Hardt, Rusya ve Çin’in Türk ekonomisini düzeltmekte yeterli olamayacağını, Almanya ve Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hardt’ın Türk hükümetinden ‘beklentileri’ de var.

AKP’li Külünk, bakanın eşini hedef aldı: CHP’li eşi gibi

AKP’li Metin Külünk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’u, Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu seçilen Merve Dizdar’ı tebrik ettiği için hedef gösterdi.

İkinci konut ve araç için ek vergiler yolda

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, iktidarın seçim sonrası finansman sağlamak için şirketlerin aktif varlıklarına vergi getireceğini söyledi. Aktaş, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinde de artışın yolda olduğunu bildirdi.

Reuters: Merve Dizdar kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü

Reuters, 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanan Merve Dizdar’ın ‘Kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndüğünü’ yazdı.

Twitter kullanıcıları hızla takipçi kaybediyor

Birçok Twitter kullanıcısı, dün akşamdan beri takipçi sayılarının normal olmayan bir hızda düştüğünü dile getirdi.

Türkiye’den Suriye’ye kınama: Balıkçılara ateş açıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adana limanından açılan bir Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından ateş açıldığını belirterek, kınama mesajı yayımlandı.