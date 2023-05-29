AKP’li Külünk, bakanın eşini hedef aldı: CHP’li eşi gibi

AKP’li Metin Külünk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’u, Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu seçilen Merve Dizdar’ı tebrik ettiği için hedef gösterdi.

Mehmet Külük ve Ersoy çifti. (Instagram)

Merve Dizdar ödül konuşması medeniyle AKP’lilerin hedefinde. Pervin Ersoy’sa Instagram’daki stroy’sinde Dizdar’ı şöyle tebrik etti: “Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar. Cannes Film Festivali’nin en iyi kadın oyuncusu işte budur.”

Ersoy’un bu sözleri AKP’li eski vekil Külünk’ü rahatsız etti. Pervin Ersoy için “CHP’li bir vekilin eşi gibi” diyen Külünk Twitter’dan şunları yazdı: “Galiba CHP’li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez.”

Galiba chp li bir vekilin eşi gibi.



Ülkemizi bütün dünya önünde aşağilayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez. pic.twitter.com/89z3xGZcyo — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) May 29, 2023

Dizdar’ın konuşması

76’ncı Cannes Film Festivali‘nde Altın Palmiye’yi Justine Triet’in yönettiği ‘Anatomie d’une chute’ alırken en iyi kadın oyuncu ödülünü Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ‘Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle Merve Dizdar kazanmıştı.

Dizdar, ödül konuşmasında, canlandırdığı ‘Nuray‘ karakterini ‘inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın’ olarak tanımlayarak sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

Dizdar, bu sözleri nedeniyle AKP’liler tarafından hedef gösterilmişti.