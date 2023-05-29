Britanyalı banka, Erdoğan’dan faizde ‘geri vites’ bekliyor

Britanya merkezli banka Barclays, Tayyip Erdoğan yönetiminin yeni dönemde faizleri yıl sonuna kadar yüzde 36’ya çıkarabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Kolaj: Diken (Fotoğraflar: AA)

Erdoğan yüksek faizin enflasyona neden olduğunu savunuyor. Bu doğrultuda ‘Türkiye ekonomi modeli’ni de uygulamaya koymuştu.

Bu modelde düşük faiz, yüksek kur politikasında ihracatın artması, bu sayede cari fazla verilerek, oluşacak döviz bolluğuyla TL’nin değer kazanması ve enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Erdoğan’ın zoruyla Merkez Bankası Eylül 2021’de faiz indirim sürecine başlamış, Şubat 2023 sonuna kadar politika faizi yüzde 19’dan 8,5’a çekilmişti.

Bu sürede ‘tartışmalı’ resmi enflasyon bile yüzde 80’leri aşmış, cari açık ve döviz kurlarında rekorlar kaydedilmişti.

Hiçbir hedefi tutmayan modelin seçim sonrası terk edileceği ve ‘normal’ politikalara dönüleceği düşünülmüştü. Ama Erdoğan geri adım atmayacağını hatta faizleri düşürmeye devam edeceğini söylemişti.

Yine de bu politikaları Türk ekonomisinin kaldırmayacağını ve bir normalleşme gerektiğini düşünenler de var.

Yüzde 36

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Britanya merkezli banka Barclays’den Ercan Ergüzel, müşterilere yollanan bilgi notunda, ‘faiz oranları ve dövizde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu’ belirtti. Ergüzel, Erdoğan’ın yeni dönemde faizleri yıl sonuna kadar yüzde 36’ya yükselteceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.