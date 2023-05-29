Piyasada ilk tepkiler: Borsa ve dolar yükselişte

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı seçimler sonrası haftanın ilk iş gününde borsa ve dolar yükselişte.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Güne artıda başlayan borsada kısa süreli bir satış tepkisi gelse de saat 12:31 itibariyle yükseliş yüzde 4,65 seviyesinde.

Dolarda da artış var. Dolar/TL kuru da aynı saat itibariyle 20,07. Avro/TL’yse 21,58 seviyesinde.