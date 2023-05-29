Erdoğan’ın zaferi ABD basınında: Ekonomik kriz muhalefeti yeniden ayağa kaldırabilir

EMRE ZOR

Cumhuriyet tarihinin ilk iki turlu seçiminde cumhurbaşkanlığı yarışını millet ittifakının adayı Tayyip Erdoğan kazanırken, seçim sonuçları ABD medyasında da geniş yer aldı.

Fotoğraf: AA

Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu geçici sonuçlara göre Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sonuç ABD medyasında kendine geniş yer buldu.

The New York Times

The New York Times, ‘Enflasyon, depremler ve zorlu yarışa rağmen Erdoğan yeniden seçildi’ başlıklı haberinde Erdoğan destekçilerinin Türkiye’deki zorluklara omuz silktiğini belirtti: ‘‘Ekonomik krizi umursamayan Erdoğan destekçileri, ülkeyi kalkındırdığı ve muhafazakar-İslami değerleri savunduğu gerekçeleriyle onu destekledi.’’

Haberde, Erdoğan’ın önündeki en acil sorun olarak ekonomiye işaret edildi. Ayrıca ekonomik sıkıntıların hayal kırıklığına uğramış muhalefete yeniden ayağa kalkmak için güç verebileceği ve böylece seçmenleri değişim arayışına sokabileceği yazıldı.

Washington Post

Washington Post sonuçları, ‘Erdoğan sert kampanyasının ardından seçimin galibi’ manşetiyle duyurdu. Gazete, seçim sonuçlarının çoğu muhafazakar-Müslüman sadık Erdoğan destekçilerinin Türkiye siyasetindeki kritik gücünü bir kez daha gösterdiğini yazdı.

CNBC

‘Erdoğan ikinci turda zaferini ilan ederek iktidarını üçüncü on yıla taşıdı’ başlığını atan CNBC, Erdoğan’ın depremlere rağmen popülaritesini koruduğunu belirtti: ‘‘50 bin kişinin ölümüne yol açan yıkıcı depremlere iktidarın geç müdahalesi halkta öfke yaratsa da Erdoğan’ın popülaritesi zedelenmedi.’’

Ayrıca, Türkiye ve Müslüman dünyasında birçok kişinin Erdoğan’ı Türkiye’yi küresel ölçekte ayağa kaldıran adam ve Müslümanların Batı’ya karşı koruyucusu olarak gördüğü belirtildi.

Wall Street Journal

Wall Street Journal, Türkiye’nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan’ın zaferiyle birlikte yeni bir dönemin açıldığını ifade etti: ’’Erdoğan’ın popülaritesinin ekonomik krizle kan kaybeden AK Parti’nin ötesine geçtiği yeni bir dönem başladı.’’

Fox News

Fox News, ‘Erdoğan tartışmalı kampanyasının ardından zafer ilan etti’ başlıklı haberinde Erdoğan’ın giderek otoriterleşen yönetimini üçüncü bir on yıla yaydığını yazdı.

Bloomberg

Bloomberg ise ‘Erdoğan 20 yıllık iktidarını uzatabilmek için muhaliflere meydan okudu’ manşetini attı. ABD merkezli haber sitesi şöyle yazdı: ‘‘Hayat pahalılığı, piyasalarda yaşanan kriz ve iki yıkıcı depremin ardından bıçak sırtı bir seçim öngörülmüştü.’’