Erdoğan etkisi: Borsada çimento hisseleri coştu

Seçimleri cumhur ittifakı ve Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından çimento şirketlerinin hisseleri borsada tavan yaptı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Seçimler sonrası haftanın ilk iş gününde borsa ve dolar yükselişte. Borsada çimento şirketlerinin hisselerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla tavana yaklaştığı görülüyor.

Konya Çimento hisseleri yüzde 10 yükselişle tavan yaptı. Oyak Çimento ve Bastaş Başkent Çimento’daki yükseliş de yüzde 9,99 seviyesinde. Nuh Çimento’daki yükseliş de yüzde 9,95.

Çimsa, Akşansa, Afyon Çimento hisselerindeki yükseliş de tavana çok yakın.

AKP, iktidara geldiğinden bu yana ekonomide inşaat sektörünü lokomotif olarak belirlemiş durumda.