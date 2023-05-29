Türkiye’den Suriye’ye kınama: Balıkçılara ateş açıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adana limanından açılan bir Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından ateş açıldığını belirterek, kınama mesajı yayımlandı.

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Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

*Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde iki balıkçımızın hafif şekilde yaralanması ve teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz.

*Uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.