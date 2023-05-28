Seçim sonuçları Twitter’da: Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi

Tayyip Erdoğan’ın kazandığına işaret eden cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Twitter’da da yorumlanıyor.
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Yaramazlara biraz batar!
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı illerde yüksek orandaki oy oranını korudu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı ilk konuşmada millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.
Avrupa Birliği’nin otoriter ülkesi Macaristan’ın başbakanı Viktor Orban, Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
AKP’li eski ve yeni milletvekilleri seçim zaferlerini kutlamaya başladı. Tayyip Erdoğan’ı öven vekiller, Kılıçdaroğlu’nu tiye aldı.
Tayyip Erdoğan’ın kazandığına işaret eden cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Twitter’da da yorumlanıyor.