Seçim sonuçları Twitter’da: Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi

yirminci yılın sonunda her şeye rağmen bu ülkenin en az yarısının istemediği, razı olmadığı bir rejim varsa ortada, biz de düştüğümüz yerden bir kez daha kalkar, bir kez daha mücadeleye girişiriz. bu iş haysiyet mücadelesine döndü çoktan, buradayız, bir yere gitmiyoruz.