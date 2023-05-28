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Yaramazlara biraz batar!

Seçim sonuçları Twitter’da: Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi

Tayyip Erdoğan’ın kazandığına işaret eden cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Twitter’da da yorumlanıyor.

Fotoğraf: AA

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