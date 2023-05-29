Erdoğan, ayağının tozuyla Mehmet Şimşek’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçüncü kez seçilmesinin ardından AKP’nin eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü.

Mehmet Şimşek. (Fotoğraf: AA)

Görüşmeyi Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, Twitter’dan duyurdu. Kozok, başka bilgi vermedi.

Bloomberg muhabiri Kerim Karakaya da görüşmenin Ankara’da olduğunu, Erdoğan’ın cuma günü yeni kabineyi açıklamasının beklendiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına getirmek için 20 Mart’ta bir araya geldiği Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak teklifi reddetmişti.

Şimşek’in sağlık sorunları olduğu ve Britanya’nın başkenti Londra’da çalıştığı şirketlerle sözleşmesi nedeniyle de Türkiye’ye aktif siyaset için gelmeyeceği belirtilmişti.

Bunun yanında şimşek seçimden iki gün önce Ankara’da yaşadığını, zamanının Londra ve Dubai gibi finans merkezlerinde geçtiğini, sağlığının da yerinde olduğunu bildirmişti.