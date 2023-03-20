Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın teklifini kibarca reddetti

İktidarın yeniden kadrosunda istediği eski AKP’li maliye bakanı Mehmet Şimşek, aktif siyaset düşünmediğini açıkladı.

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Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberdeyse Erdoğan’ın yeni seçim beyannamesi hazırlıkları hakkında konuşan bir hükümet yetkilisi, “Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok” demişti. Haberde ayrıca ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Bunun üzerine bugün Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle AKP genel merkezini ziyaret etti.

Görüşmeden sonra gazetecilere görünmeden çıkan Şimşek’in yerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuştu.

Çelik, Şimşek’in ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ ifade ettiğini ama ‘kendilerine katkı vermeye hazır olduğunu aktardığını’ söyledi.

‘İşlerim nedeniyle girmek istemiyorum’

Akabinde tweet atan Şimşek, benzer ifadeleri kullandı:

*Sayın cumhurbaşkanımızla akşam saatlerinde Ak Parti genel merkezinde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım.

*Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’in dönmesi için çalıştığı kurumu baskıladığını yazmıştı.