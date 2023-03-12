Erdoğan’ın seçim kozları: Mehmet Şimşek ve Putin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde kullanacağı iki kozu yazdı.

Buna göre ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vasıtasıyla Orta Asya cumhuriyetlerinin liderlerine baskı yapılarak Erdoğan’a bir ‘dünya lideri’ imajı çizilecek.

Diğeriyse eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek’i koltuğa geri döndürmek için çalıştığı kuruma baskı yapılması.

Putin ve Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın yeniz kozlarıymış. (Reuters-AA)

Altaylı, bugünkü yazısında Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere giderken izleyeceği yolları yazdı.

Buna göre iki kozunu kullanacak Erdoğan, bunları ‘baskı’ yoluyla hayata geçirmeyi planlıyor.

Erdoğan’ın bu kozları, Orta Asya cumhuriyetleriyle ‘dünya lideri’ imajı çizmek ve Şimşek etkisiyle ‘gerçekçi ekonomi politikaları‘ uygulanacağı mesajı vermek.

Altaylı, Erdoğan’ın yeni kozlarını şöyle anlattı:

*AK Parti mahfillerinden gelen bilgileri göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi seçmenleri etkilemek için dış politikadaki gücünü kullanmak istiyor.

‘Dünya lideri’ imajı

*Seçmene yönelik en fazla “dünya lideri” mesajı verilecek ve rakibinin bu alanda ona rakip olamayacağı vurgulanmaya çalışılacak.

*Bu amaçla öncelikle Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderlerine yönelik bir çalışma yürütülüyor.

*Yakın bir zamanda bu liderlerin toplu halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmeleri ve destek vermeleri sağlanacak. Bu liderlere “Şimdi değilse ne zaman” denilerek davetler iletildi.

*Olası bir iktidar değişikliği öncesi buna çok da gönüllü görünmeyen liderlere Putin aracılığı ile bir baskı kurulması öngörüldü ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda Türk Cumhuriyetlerinin liderlerini Ankara’da ve İstanbul’da ve hatta belki deprem bölgesinde göreceğiz.

*Batılı liderler için de yoğun bir trafik yürütülüyor.

Şimşek kozu

*Bir diğer plan ise ekonomide “rasyonel” döneme geçileceği işaretlerini vermek. Bunun için gündemde olan isim yine Mehmet Şimşek.

*4 yıldır Londra’yı mesken tutan ve asli işi olan bankacılığa dönen Şimşek’e giderek daha fazla baskı kuruldu ve çalıştığı kurumlar aracılığı ile de ikna edilmesi için bir süreç başlatıldı.

‘İkna edilmiş’

*Yine iktidar içinden gelen bilgilere göre Mehmet Şimşek sonunda ikna edilmiş.

*Şimşek’in seçimlerden önce yapılacak bir kabine değişikliği ile ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğuna oturtulması ve bu yolla “Ekonomide artık saçmalamayacağız” mesajı verilmesi planlanıyor. Şimşek ise hala “Ben sizin yanınızda durayım ama şu bakanlık işini seçimden sonraya bıraksak” havasında.