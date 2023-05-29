Financial Times, Türkiye’de ‘kaygılı bir gelecek’ gördü

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Financial Times (FT), Türkiye’deki seçim sonuçlarını “Türkiye ekonomisi ve demokrasisi için kaygılı bir gelecek” başlığıyla değerlendirdi.

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Merkez Bankası (MB) TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Bu da ciddi rezerv kayıplarına yol açıyor. Ekonomi yönetimine duyulan güvensizlik nedeniyle seçim döneminde döviz talebinin iyice artmasıyla kayıplar daha da büyüdü.

MB verilerine göre 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. İki haftada rezervler 12,5 milyar dolar eridi. MB’nin rezervleri son iki ayda 25 milyar dolar düştü. BloombergHT’nin aktardığına göre net rezervlerdeyse tarihi düşük seviye kaydedildi. 19 Mayıs haftasında MB’nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolara geldi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

Enflasyon 2022’de yüzde 80’leri bulmuştu. Şu an baz etkisiyle yüzde 44 seviyesinde ilerliyor. FT’ye göre otoriter yönetim, heterodoks ekonomi politikaları ve Batılı ülkelerle yapılan kavgalar da yabancı yatırımcının ülkeden ayrılmasına neden oldu.

2017’de anayasa referandumundan geçmesinden bu yana Türkiye’nin parlamenter demokrasisini mutlak güce sahip bir cumhurbaşkanlığıyla değiştirdi. Seçimlerin eşit olmayan bir oyun sahasında yapıldığını vurgulayan gazete ana akım medyanın çoğunlukla hükümetin kontrolü altına girdiğine dikkat çekti. “Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler ve işadamları cezaevlerinde çürüyor” yorumu yapan FT, seçim döneminde de LGBTİ+ bireyler ve Kürt seçmenlerin hedef alındığının altını çizdi.

FT, bu gelişmeler ışığında pek çok kişinin özgürlüklerini kaybetmekten korkacağını, Türkiye’nin ekonomisi ve demokrasisi açısından fırtınalı sulara gireceğini yorumunda bulundu.