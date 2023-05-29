İş Yatırım’dan ilk seçim yorumu: Ekonomi makule döner mi?

İş Yatırım analistlerinden cumhurbaşkanlığı seçimin sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Piyasanın ‘bardağın dolu tarafını’ görmesi bekleniyor.

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Dünkü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu geçici sonuçlara göre Tayyip Erdoğan kazandı.

İş Yatırım analistleri Youtube’da yayınlanan değerlendirmede ‘makule dönme’ sinyallerini ve piyasanın tutumunu şöyle değerlendirdi:

*Türkiye piyasaları son iki hafta dünyadan bağımsız aşağı yönlü bir seyir izledi. Banka hisseleri yüzde 20’den fazla değer kaybederken Eurobond faizleri ve kredi temerrüt swap’ları 200 baz puandan fazla yükseldi. Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında bu eğilimin değişmesi yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına bağlı olarak belirlenecek.

Makule dönme siyali gelir mi?

*Önünde beş yılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikalarına makule döndürme yönünde adımlar atması durumunda Türkiye’nin risk priminde kademeli bir gerileme görebiliriz. Bu konuda ilk sinyaller yeni dönem için oluşturulacak cumhurbaşkanlığı kabinesi vesilesiyle verilecek. Bürokrasi kökenli, liberal eğilimli, uluslararası itibarı olan AKP’li isimlerin atanması, ekonomi politikaların makule dönmeye başlamasının işareti olarak görülecek.

Hisse senedi ‘tavsiyesi’

*Piyasalarla ilgili görüşümüzde bir değişiklik yok. Türkiye varlıklarının, Türk lirası riski almadan alınmasının önermeye devam ediyoruz. Seçim öncesi baskılanan kurun kontrollü bir şekilde serbest bırakılmasını öngörüyoruz. Yüksek enflasyon ortamında hisse senedini reel varlık olarak görmeye devam ediyoruz. Türk lirasının olası değer kaybına karşı portföylerde uluslararası ticari mal ve hizmet üreten şirketlere ağırlık veriyoruz. Varlık Fonu’nun portföyünde olan kamu hisseleri endekse göre daha güçlü olur.

‘Bardağın dolu tarafı’

*Piyasanın, bardağın dolu tarafını görmeyi tercih edeceğine inanıyoruz. Son dönemde artan makro ihtiyati tedbirler nedeniyle banka ağırlığımızı endeksin altında tutuyoruz. Ekonomi politikalarında makule dönülmesi verilmesi durumunda banka hisselerini öne çıkarırız. Türkiye Eurobond verim eğrisinde kısa ve orta kısmı önermeye devam ediyoruz. Uzun vadeyi önermek için Fed faizlerinin nerede zirve yaptığını görmeyi ve Türkiye’nin ekonomi politikasında makule dönme sinyalleri görmeyi bekliyoruz.