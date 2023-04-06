İş Yatırım: Piyasa Mehmet Şimşek haberini satın almaz

İş Yatırım, eski AKP’li maliye bakanı Mehmet Şimşek’in, yeni dönemdeki ekonomi politikalarında etkin rol alacağına dair haberlere piyasanın temkinli yaklaştığını belirtti.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı.

Şimşek de 20 Mart’ta Erdoğan’ın daveti üzerine AKP genel merkezini ziyaret etti. AKP cephesi, görüşmeyle ilgili Şimşek’in aktif siyaseti düşünmediğini ama katkı vermeye hazır olduğunu aktardı. Şimşek de sonrasında ‘işlerini’ gerekçe gösterdi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’sa, 4 Nisan tarihli yazısında Şimşek’le Erdoğan’ın ikinci defa görüştüğünü yazdı. Fırat, Şimşek’in kabinede yer almayacağını ama ‘yeni ekonomik program’ın yazımında önemli bir rol alacağını belirtti.

‘Piyasalar yoğurdu üfleyerek yiyecek’

Şimşek’le ilgili gelişmeleri değerlendiren İş Yatırım, piyasanın bu haberi önden satın almayıp temkinli yaklaşacağını belirtti.

Youtube’da yayınlanan değerlendirmede şunlar dendi: “Günün önemli haberi önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının Mehmet Şimşek koordinasyonunda güçlendirileceği. Ümit verici bir gelişme ama ancak piyasanın önden yüklemeli satın almasını beklemiyoruz. Aktif siyasete dönmeyeceğini net bir şekilde açıklayan Mehmet Şimşek’ten ‘U dönüşü’ beklemiyoruz. Naci Ağbal tecrübesi sonrası piyasalar yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih edecektir.”

Naci Ağbal tecrübesi

Ağbal, para politikasında genel kabul görmüş uygulamaları tercih eden, bu sebeple, enflasyon tehlikesi karşısında politika faizini artıran bir Merkez Bankası başkanıydı. Ağbal uzmanlar tarafından AKP döneminde görev yapan Merkez Bankası başkanları arasında en sağduyulu kararları alabilen ve geleneksel politikalardan ayrılmayan bir isim olarak gösteriliyordu.

Para politikası konusunda Erdoğan’la ayrı düştüğü için Merkez Bankası’ndaki başkanlık görevinden bir geceyarısı kararnamesiyle alınan Ağbal’ın yerine, eski AKP milletvekili ve mevcut Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kavcıoğlu döneminde yüksek seyreden enflasyona rağmen faiz düşürülmüştü.