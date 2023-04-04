Erdoğan, Şimşek’le yeniden görüşmüş: Yeni ekonomi programında rol alabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek’le bir kez daha defa görüştüğü bildirildi. Şimşek kabinede yer almasa da yeni ekonomi programının yazımında rol alabilir.

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İkili 20 Mart’ta bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Şimşek, ‘kendi alanıyla ilgili katkı vermeye’ hazır olduğunu ama ‘işleri nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmediğini’ duyurmuştu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Şimşek’le Erdoğan’ın ikinci defa görüştüğünü yazdı. Fırat, Şimşek’in kabinede yer almayacağını ama ‘yeni ekonomik program’ın yazımında önemli bir rol alacağını belirtti.

Fırat, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı: “Erdoğan, Mehmet Şimşek ile ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek’in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek’in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor.”