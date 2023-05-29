Alman siyasetçi, Erdoğan’dan ‘uzlaşmacı tavır’ bekliyor

Alman siyasetçi Jürgen Hardt, Rusya ve Çin’in Türk ekonomisini düzeltmekte yeterli olamayacağını, Almanya ve Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hardt’ın Türk hükümetinden ‘beklentileri’ de var.

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Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun geçici sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni dönemde nasıl bir ekonomi politikasının izleneceğine ilişkin açıklanacak yeni kabineye işaret edilirken, birçok yatırımcı ve piyasa aktörü gidişatın daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

Rezervlerin eksiye düşmesi en büyük sorunlardan biriyken ekonomi yönetimi, bu sorunu Rusya ve Körfez’deki ‘dost’ ülkelerden gelen finansmanla çözmeye çalışıyor.

Almanya’nın ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik Grubu’nun (CDU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye ekonomisinin düzelmesi için Almanya ve Avrupa Birliği’ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Hardt, Erdoğan’ın yeni döneminde ‘daha uzlaşmacı’ bir tavırla karşılaşacaklarını dile getirdi. Hardt, “Erdoğan aklı selim bir analizin ardından, ülkesinin büyük ekonomik sorunlarının ancak Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’yla çözülebileceği sonucuna varabilir” dedi.

Alman siyasetçi, Türkiye ekonomisinin zorda olduğunun vurgulayıp Türkiye’nin borçlarını dolar ve avro ile ödemesi gerekeceğini söyledi. Hardt, Türkiye’nin Rusya ve Çin’le kurduğu yakın ilişkilerin bu kaynağı temin etmeye yetmeyeceğini belirtirken “Putin ve Rus rublesi Türkiye’ye yardım edemeyecek” dedi. Jürgen Hardt, Türkiye’nin ‘AB’nin işbirliği yapabileceği tek partner olduğunu’ kabul etmek durumunda kalacağını söyledi.

Hardt, Türkiye’nin verilecek destek karşılığında da Avrupa ve Almanya’ya karşı dostane bir tutum sergilemesi gerekeceğini vurgularken insan haklarıyla ilgili de bazı beklentilerin olacağını vurguladı.

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