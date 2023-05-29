Avrupalı gözlemciler: Seçim adil koşullarda yapılmadı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) heyeti, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘adil olmayan koşullarda’ yapıldığını bildirdi.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile birlikte Türkiye’de seçim koşullarını izleyen AKPM, ülkenin farklı bölgelerindeki sandıklarda oy verme ve sayma işlemlerini inceledi. Euronews Türkçe’nin haberine göre iki heyet, Ankara’da adayların temsilcileriyle ve kurmaylarıyla da görüştü.

Seçimin ikinci turuna ilişkin gözlemlerini paylaşan AKPM heyeti, seçim kampanyası boyunca ‘kışkırtıcı ve ayrımcı bir dilin kullanıldığını’ rapor etti.

AKPM’nin yazılı açıklamasında, ‘medyanın önyargılı tutumunun ve ifade özgürlüğüne yönelik süregelen kısıtlamaların eşit olmayan koşullar yarattığı ve bunun da Tayyip Erdoğan’a haksız bir avantaj sağladığı’ bulgusuna yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKPM heyetinin Alman üyesi Frank Schwabe, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur kampanyası açıkça bir kazananı işaret etti” dedi.

İkinci turun demokratik bir seçim için gerekli koşulları sunmayan bir ortamda gerçekleştiğini belirten Schwabe, Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala davalarında AİHM’in verdiği kararların da uygulaması çağrısını yineledi.

AKPM, Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 31 ülkeden 232 kişilik bir gözlemci misyonu görevlendirmişti.