Davutoğlu: İktidar milli ve dini sembollerle sorunları örtmeyi başardı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın ‘milli ve dini sembollerle asıl sorunları örtmeyi başardığını’ söyledi.

Ahmet Davutoğlu. (Twitter)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan seçim sonuçlarını değerlendiren Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

*Bütün bu sorunların müsebbibi olan iktidar elindeki devlet imkanları ve tekeline aldığı propaganda araçlarıyla kampanya süresince bu sorunların değil, milli ve dini sembollerin kullanıldığı terör ve din özgürlüğü bağlamında bir tehdit algısının gündemi işgal etmesini başardı. Kabul etmek durumundayız ki, en azından bu aşamada sembol istismarına dayalı siyaset alternatif politika önermelerine dayalı akli siyasete, kutuplaştırma dili nezaket diline, montaja dayalı yalan propaganda umuda dayalı kampanyaya galebe çaldı.

*Cumhur İttifakına oy vermiş değerli vatandaşlarım: Verdiğiniz oya saygım sonsuzdur. Ancak büyük bir çoğunluğunuzun ülkedeki bütün bu sorunların müsebbibi olan iktidara bu desteği iç huzuruyla vermediğinizi de biliyorum. İktidardaki güç yozlaşmasının ve var olan yakıcı sorunların siz de farkındaydınız; ancak iktidarın oluşturduğu din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili kazanımların korunması ve terörle mücadele kaygısına dayalı korku iklimi var olan sorunları ertelemenize yol açtı. Ne yazık ki devletin resmi kanalı TRT de dahil olmak üzere tüm iletişim kanallarının bize kapalı olması nedeniyle tüm samimi çabalarımıza rağmen biz de size yeterince ulaşamadık.