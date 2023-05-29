Twitter kullanıcıları hızla takipçi kaybediyor

Benim gariban hesabımdaki takipçi sayısı bile bir gecede 12 kişi düşmüş. Belki hesaplarını kapatanlar da olmuştur çok normal. Ben de bundan sonra full yabancı magazin takip edeceğim zaten. Akıl sağlığım için siyasetten kaçıyorum, yeter bu kadar😃