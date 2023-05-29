Twitter kullanıcıları hızla takipçi kaybediyor

Birçok Twitter kullanıcısı, dün akşamdan beri takipçi sayılarının normal olmayan bir hızda düştüğünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimininin ikinci turu dün akşam düzenlendi. Geçici sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Çok sayıda Twitter kullanıcısı, dün akşamdan itibaren takipçilerini hızlı ve organize şekilde kaybettiğini dile getirdi.
Kullanıcılar, seçimlerden sonra bot hesapların ‘ortadan kaldırıldığını’ düşünüyor. Bazı kullanıcılar da gerçek kullanıcıların hesaplarını kapattığını belirtiyor.
Diken’in Twitter hesabından da yaklaşık 2 bin takipçi düştü.
Takipçi sayılarının düştüğünü söyleyen bazı kullanıcıların paylaşımları şöyle: