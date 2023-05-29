İmamoğlu: ‘Artık değişim kazansın’ demeye hazır mıyız?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi ‘sonu gelmeyen bir otoriterleşme ve tehlikeli kamplaşması’nın beklediğini söyleyerek ‘değişim’i vurguladı.

Ekrem İmamoğlu. (Diken)

İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümü kutlamalarında konuşan İmamoğlu, özetle şunları dedi:

*Girdiğimiz yeni dönemin ilk günündeyiz. Bu ülkenin tarihine hepiniz saygı duyuyorsunuz. Bir kutuplaşmayla yüz yüze olmamıza rağmen barış içinde yaşayabileceğimize hep birlikte inanıyoruz. Umutsuzlukla yüz yüze olmamıza rağmen bu topraklardan umut fışkırabileceğine inanıyoruz. Birtakım bölen siyasete rağmen daha güçlü birlik oluşturmanın mümkün olabileceğine inanıyorsunuz.

*İktidarın neden olduğu olumsuzluklara rağmen millet ittifakı olarak seçimi kazanamadık. Üzgünüm. Her sözü inanarak söylemiş biri olarak ülkem adına sonuçlardan düşünceli ve kaygılıyım.

*Bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize her koşulda vazgeçmeden devam edeceğim, devam edeceğiz.

*Seçim sonuçlarının bizim adımıza beklenmedik olduğu da ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak gönül seferberliğini tam olarak kuramadık.

Değişim vurgusu

*Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu ben biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

*Umut ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum, her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.

*O yolda daha hızlı koşacağım. Bu yola birtakım isimler koyanlar olabilir. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Geleceği hepinizle birlikte temsil ediyoruz.

*Birisi hala bir seçim kazansa da İstanbul’un iradesine saygı duymayabilir. Ne sen ne uydurma yargı kararların İstanbul’u asla teslim alamayacak.

*Yürümekte olduğumuz bu doğru ve haklı yolda artık herkes bu sürecin en çalışkan neferi olmayı kendisine görev görecek. Mutlaka başaracağız. Bu güzel ülke mutlaka özgür, adil, refah içinde ve demokratik bir ülke olacak. Kimse kendisini umutsuz hissetmesin.

‘Önümüzdeki güçlüklerin neler olduğunu hepimiz biliyoruz’

*Bugün önümüzdeki güçlüklerin neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonu gelmeyen bir otoriterleşme, tehlikeli kamplaşma, ortak geleceğimizi tehdit eden ekonomik çöküntü ve ne yazık ki sığınmacı sorunu en çok canımızı sıkan işler. Ve insanların bir şey öğrenemediği yetersiz eğitim sistemi.

*Daha adil bir hayat ve daha eşit fırsatlar için yol yürümeye hazır mıyız. Her çocuk için daha iyi hayat koşulları için, daha iyi sağlık imkanları için hazır mıyız? Artık değişim kazansın demek için hazır mıyız? Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya hazır mıyız?

*Hatalarımızdan, eksiklerimizden ders çıkaracağız. Sırt sırta verirsek ve inanırsak en imkansız görünenlerin imkansız olmadığını göstereceğiz. Hep birlikte bu ülkenin değişim isteyen milyonlarıyla birlikte yapacağız.