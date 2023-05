İmamoğlu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada ”Her şey yeniden başlıyor” dedi. ‘Değişim’ vurgusu yapan İmamoğlu, ”Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Twitter/Ekrem İmamoğlu

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre cumhur ittifakının adayı Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını aldı. Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47,84’te kaldı.

Ekrem İmamoğlu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarındandı.

Dün gece İstanbul’a geçen İmamoğlu, seçimlere dair Twitter’dan bir video mesaj yayınlandı.

‘Asla umutsuzluğa kapılmayın’

İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

*28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye’nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin, kıymetli gençler sakın ama sakın asla umutsuzluğa kapılmayın, hanımefendiler asla tedirgin olmayın, beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin.

‘Her sahada, her ortamda değişim’

*Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan beş yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece dokuz ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim.

‘Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz’

*Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs, bugün İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.

‘Davet ediyorum’

*Büyük Atatürk diyor ki “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.” İstanbul’da benim gibi milyonlarca Türkiye’de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün saat 20:00’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570’inci fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte konuşacağız.