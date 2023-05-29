İkinci konut ve araç için ek vergiler yolda

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, iktidarın seçim sonrası finansman sağlamak için şirketlerin aktif varlıklarına vergi getireceğini söyledi. Aktaş, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinde de artışın yolda olduğunu bildirdi.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

İktidar, seçim öncesi döviz kurlarındaki yükselişi durdurabilmek için rezervleri eritmişti. Enflasyon ve cari açık gibi göstergeler de kötü durumda.

Uzmanlar, 6 Şubat depremlerinin Türkiye’ye maliyetinin 100 milyar doları aşacağını hesaplamıştı. İktidarın önünde en acil sorun olarak bu bölgenin yeniden kalkındırılması duruyor.

Alaattin Aktaş, Ekonomi’deki köşesinde, iktidarın seçim öncesi vaatleri ve deprem bölgesi için milyarlarca liraya ihtiyaç duyduğunu ve bunları vergiyle sağlayacağını yazdı.

Aktaş, bu vergilere dair ilk bilgileri şöyle yazdı: ”Bu para nereden mi bulunacak? İlk bilgiler üç kaynağa başvurulacağı yönünde… Biri şirketlerin aktiflerine vergi getirmek. Artık oranı ne olur bilinmez. Bir taslak olarak bu konu üstünde duruluyor. Diğer iki kaynak olarak gündemde motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisini artırmak var. Özellikle ikinci ve daha fazla olan konut ve araçlar için daha çok vergi uygulamak. Sonuçta fatura vatandaşa çıkacak; hem doğrudan, hem şirketlere getirilecek vergi nedeniyle dolaylı olarak. Şirketlere binecek yük ister istemez fiyatlara yansıyacak.

‘İyi tutunmak gerek’

Aktaş, dövizdeki yükseliş ve parasal genişlemenin de fiyatları yukarıya taşıyacağını yazdı: ”Hele hele birden tırmanışa geçme olasılığı çok güçlü görünen dövizin yansımaları… Geçen yılın ağustosundan beri baskı altında tutulan ve aslında son bir ay hariç pek artmayan dövize rağmen fiyatlar yine de yükselmeyi sürdürdü. Şimdi bir de döviz artışı devreye girdi mi, fiyatlar yeniden daha hızlı bir artış eğilimi gösterecek.

Seçim öncesinin vaatleri arasında bulunan yüksek ücret artışları ve asgari ücret artışıyla birlikte yaşanacak parasal genişleme de hiç kuşku yok ki fiyatları yukarı iten bir etki doğuracak.

Ekonomi seçime kadar çalkantılı sularda şöyle böyle yüzdürüldü. Türkiye ekonomisi tabii ki karaya oturmaz ama dalgalı denizde fazlasıyla savrulabilir. İyi tutunmak gerek!”