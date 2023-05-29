Morgan Stanley: Dolar/TL yıl sonu 28 seviyesini görebilir

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mevcut politikalara devam etmesi halinde, dolar/TL kurunun sene sonunda 28 seviyesini görebileceğini bildirdi.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Morgan Stanley analistleri Hande Küçük ile Aline Slyusarchuk’un yatırımcı notuna göre, ekonomi politikalarının yönü değişmezse, TL dolar karşısında 26 seviyesine beklenenden çok daha kısa sürede gerileyebilir. Yıl sonundaysa dolar/TL’de 28 seviyesi görülebilir.

Ekonomi gazetesinin aktardığına göre Morgan Stanley’in yatırımcı notunda, “Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak ve mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak” dendi.