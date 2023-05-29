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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den Demirtaş’ı hedef alan Erdoğan’a: Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı yuhalatması ve atılan idam sloganlarına HDP’den tepki geldi.

Fotoğraf: AA

Seçim zaferini Saray’da ‘balkon konuşması’ düzenleyerek kutlayan Erdoğan, burada Demirtaş’a ‘terörist’ demiş ve alandakilerden “Selo’ya idam” sesleri yükselmişti.


Buna tepki gösteren HDP’nin açıklaması şöyle:

“Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş’ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz.”

Erdoğan balkondan ‘terörist’ dedi, meydandan ‘Selo’ya idam’ sloganı yükseldi

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Ne oldu? Niçin böyle oldu?

Ekonomideki bunca yıkıma, tahribata, onca hukuksuzluğa rağmen, ülkenin durumu ortadayken Erdoğan’ın yüzde 52 civarı oy alması ancak bu tür bir manipülasyonla sağlanabilirdi.

Akşam Postası / 29 Mayıs 2023

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