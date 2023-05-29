HDP’den Demirtaş’ı hedef alan Erdoğan’a: Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı yuhalatması ve atılan idam sloganlarına HDP’den tepki geldi.

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Seçim zaferini Saray’da ‘balkon konuşması’ düzenleyerek kutlayan Erdoğan, burada Demirtaş’a ‘terörist’ demiş ve alandakilerden “Selo’ya idam” sesleri yükselmişti.

Buna tepki gösteren HDP’nin açıklaması şöyle:

“Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş’ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz.”