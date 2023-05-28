Erdoğan balkondan ‘terörist’ dedi, meydandan ‘Selo’ya idam’ sloganı yükseldi

Seçimi kazanan Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘balkon konuşması’nda tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için ‘terörist’ dedi, meydanda ‘Selo’ya idam’ sloganları atıldı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın yüzde 52’yle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Beştepe’de Saray’da ‘balkon konuşması’ düzenleyen Erdoğan‘ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Kandil’in uzantıları bu milleti sevmez.

*Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye’dir, kazanan demokrasimizdir. Artık milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir.

*Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün, öfkeli değiliz.

*Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bu terörist Selo’dur. Selo’yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Bizim iktidarımızda böyle bir şey mümkün değildir. (Meydandan ‘Selo’ya idam’ sloganı yükseldi.)

‘Uluslararası itibara sahip finans yönetimi tasarlıyoruz’

*Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır.

*Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz. Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz.

Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan daha önce “Kessen yan yana gelmem” dediği HÜDA-PAR’ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’yla balkonda poz verdi.