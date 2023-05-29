Gültekin Uysal’a göre ‘seçimi millet ittifakı kazandı’

Millet ittifakı bileşeni Demokrat Parti’nin genel başkanı Gültekin Uysal, “Bu, ‘Seçim kazandık’ diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen millet ittifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazandığı bir seçimdir. Elbet bir gün tarih hükmünü icra edecektir” dedi.

Fotoğra: AA

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkardı. Yani Meclis’in açılması sonrası 38 milletvekili seçildikleri CHP’den partilerine dönecek.

Milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakı salt çoğunluğu aşarak 323 milletvekiliyle, 212 milletvekili çıkaran millet ittifakı ve 65 milletvekili çıkaran emek ve özgürlük ittifakını geçti.

Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

‘Huzurlu olduğunu’ söyledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün yayınladığı yazılı açıklamada şunları dedi:

*İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim. Bilmenizi isterim ki geride bıraktığımız iki yılı aşkın zamanda bizler için asıl kazanç; zerrece menfaat, şahsi ikbal kaygısı olmaksızın verilmiş mücadele, dökülmüş terdir.

*Bilinmesi gerekir ki Erdoğan kirli ve eşit rekabet imkanı olmayan bir seçimi sayısal olarak kazanmış, siyasal olarak kaybetmiştir. Bizim için ise kazancın başlangıcı burasıdır. Bu, “Seçim kazandık” diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen millet İttifakı ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazandığı bir seçimdir. Elbet bir gün tarih hükmünü icra edecektir.