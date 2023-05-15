CHP listelerinden en az 34 ittifak adayı Meclis’e girdi

Millet ittifakı paydaşları DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne listelerinde yer veren CHP’nin toplam milletvekili sayısı 168 oldu. CHP listelerinden Meclis’e giren 168 ismin 34’ü ittifak ortaklarının üyeleri oldu. Meclis’e en fazla vekille giren ortaksa DEVA Partisi.
Millet ittifakı çatısı altında seçimlere katılan CHP, ortak liste çalışmaları kapsamında ortağı DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin üyelerine listelerinde yer verdi. CHP listelerinde Demokrat Parti’ye üç, DEVA’ya 25, Saadet’e 24, Gelecek’e 19 kontenjan tanınmıştı.
Anadolu Ajansı’nın verilerine göre saat 13:50 itibariyle Türkiye genelinde sandıkları yüzde 99,27’si açıldı. Buna göre 25 DEVA Partiliden 14’ü, 19 Gelecek Partiliden 10’u ve 24 Saadet Partiliden 10’u Meclis’e girmiş oldu.
Kesinleşmemiş sonuçlara göre en az 34 isim CHP listelerinden Meclis’e girmeye hak kazandı. Meclis’e giren bu isimler partilerinin üyeleri oldukları için Meclis’te CHP’yi değil, partilerini temsil edecek.
CHP 2018’deki genel seçimlerde oyların yüzde 22,65’i almıştı. Bu seçimlerdeyse oran kesinleşmemiş sonuçlara göre 25,38.
CHP listelerinden Meclis’e giren isimler şöyle:
Saadet Partisi
- Şerafettin Kılıç, Antalya
- Mehmet Atmaca, Bursa
- Mahmut Arıkan, Kayseri
- Hasan Bitmez, Kocaeli
- Mehmet Karaman, Samsun
- Mesut Doğan, Ankara
- Birol Aydın, İstanbul
- Mustafa Kaya, İstanbul
- Bülent Kaya, İstanbul
DEVA Partisi
- Sadullah Kısacık – Adana
- Sadullah Ergin – Ankara
- İdris Şahin – Ankara
- Burak Dalgın – Balıkesir
- Ertuğrul Kaya – Gaziantep
- Elif Esen – İstanbul
- Hasan Karal – İstanbul
- Evrim Rızvanoğlu – İstanbul
- Mustafa Yeneroğlu – İstanbul
- Medeni Yılmaz – İstanbul
- Seda Kaya Ösen – İzmir
- Selma Aliye Kavaf – Manisa
- Mehmet Emin Ekmen – Mersin
- Cem Avşar – Tekirdağ
Gelecek Partisi
- Selim Temurci – İstanbul
- İsa Mesih Şahin – İstanbul
- Doğan Demir – İstanbul
- Mustafa Bilici – İzmir
- Cemalettin Kani Torun – Bursa
- Hasan Ekici – Konya
- Serap Yazıcı Özbudun – Antalya
- Sema Silkin Ün – Denizli
- Selçuk Özdağ – Muğla
Demokrat Parti
- Cemal Enginyurt – İstanbul
- Salih Uzun – İzmir
- Haydar Altıntaş – İzmir