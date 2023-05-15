CHP listelerinden en az 34 ittifak adayı Meclis’e girdi

Millet ittifakı paydaşları DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne listelerinde yer veren CHP’nin toplam milletvekili sayısı 168 oldu. CHP listelerinden Meclis’e giren 168 ismin 34’ü ittifak ortaklarının üyeleri oldu. Meclis’e en fazla vekille giren ortaksa DEVA Partisi.

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Millet ittifakı çatısı altında seçimlere katılan CHP, ortak liste çalışmaları kapsamında ortağı DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin üyelerine listelerinde yer verdi. CHP listelerinde Demokrat Parti’ye üç, DEVA’ya 25, Saadet’e 24, Gelecek’e 19 kontenjan tanınmıştı.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre saat 13:50 itibariyle Türkiye genelinde sandıkları yüzde 99,27’si açıldı. Buna göre 25 DEVA Partiliden 14’ü, 19 Gelecek Partiliden 10’u ve 24 Saadet Partiliden 10’u Meclis’e girmiş oldu.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre en az 34 isim CHP listelerinden Meclis’e girmeye hak kazandı. Meclis’e giren bu isimler partilerinin üyeleri oldukları için Meclis’te CHP’yi değil, partilerini temsil edecek.

CHP 2018’deki genel seçimlerde oyların yüzde 22,65’i almıştı. Bu seçimlerdeyse oran kesinleşmemiş sonuçlara göre 25,38.

CHP listelerinden Meclis’e giren isimler şöyle:

Saadet Partisi

Şerafettin Kılıç, Antalya

Mehmet Atmaca, Bursa

Mahmut Arıkan, Kayseri

Hasan Bitmez, Kocaeli

Mehmet Karaman, Samsun

Mesut Doğan, Ankara

Birol Aydın, İstanbul

Mustafa Kaya, İstanbul

Bülent Kaya, İstanbul

DEVA Partisi

Sadullah Kısacık – Adana

Sadullah Ergin – Ankara

İdris Şahin – Ankara

Burak Dalgın – Balıkesir

Ertuğrul Kaya – Gaziantep

Elif Esen – İstanbul

Hasan Karal – İstanbul

Evrim Rızvanoğlu – İstanbul

Mustafa Yeneroğlu – İstanbul

Medeni Yılmaz – İstanbul

Seda Kaya Ösen – İzmir

Selma Aliye Kavaf – Manisa

Mehmet Emin Ekmen – Mersin

Cem Avşar – Tekirdağ

Gelecek Partisi

Selim Temurci – İstanbul

İsa Mesih Şahin – İstanbul

Doğan Demir – İstanbul

Mustafa Bilici – İzmir

Cemalettin Kani Torun – Bursa

Hasan Ekici – Konya

Serap Yazıcı Özbudun – Antalya

Sema Silkin Ün – Denizli

Selçuk Özdağ – Muğla

Demokrat Parti