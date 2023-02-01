Gültekin Uysal, çocuk istismarını hakaret olarak kullandı; paylaşımına tepki yağdı

Zafer Partisi Ümit Özdağ’ın ‘çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi’yle hareket ettiğini söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyada infial yarattı. Uysal, paylaşımını kısa sürede sildi.
Altılı masayı eleştiren Ümit Özdağ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şunları demişti: “Altılı masanın kurmaylarına soruyorum. Sizi, ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?”
Uysal, Özdağ’ın bu açıklamasına 31 Ocak gecesi Twitter’dan yazılı bir açıklamayla cevap verdi. DP genel başkanının açıklamada çocuk istismarını aşağılama amaçlı kullanması, sosyal medyada infial yarattı.
Uysal, kısa sürede sildiği açıklamada Özdağ’ı etiketleyerek şunları dedi: “Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!”
Özdağ paylaşımı alıntılayıp “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun” diye yazarken sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.