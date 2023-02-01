Gültekin Uysal, çocuk istismarını hakaret olarak kullandı; paylaşımına tepki yağdı

Zafer Partisi Ümit Özdağ’ın ‘çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi’yle hareket ettiğini söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyada infial yarattı. Uysal, paylaşımını kısa sürede sildi.

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Altılı masayı eleştiren Ümit Özdağ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şunları demişti: “Altılı masanın kurmaylarına soruyorum. Sizi, ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?”

Uysal, Özdağ’ın bu açıklamasına 31 Ocak gecesi Twitter’dan yazılı bir açıklamayla cevap verdi. DP genel başkanının açıklamada çocuk istismarını aşağılama amaçlı kullanması, sosyal medyada infial yarattı.

Uysal, kısa sürede sildiği açıklamada Özdağ’ı etiketleyerek şunları dedi: “Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!”

Özdağ paylaşımı alıntılayıp “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun” diye yazarken sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Gerçekten insaf. Tüm ülkenin sorumluluğunu taşıyan insanlar iki dakika sakin duramıyorlar. Nasıl bir sorumsuzluk ve seviyesizliktir bu? Sorumluluk duygusundan eleştirilerini bile yumuşatıyor insanlar size artık son düzlükte. Sizler ise kendinize mukayyet olamıyorsunuz. İnsaf ya. — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) January 31, 2023

Ümit Özdağ’dan zerre hazzetmem. Ancak Gültekin Uysal’ın kendisi hakkındaki çirkin söylemini reddediyor, çocukken istismara uğramış olmanın bir suç ya da kötü olma gerekçesiymiş gibi sunmasını ise nefret ve esefle kınıyorum. pic.twitter.com/spbWbAHZ2n — Veysi Çeri (@VeysiCe) January 31, 2023

Gültekin Uysal’ın Ümit Özdağ’a pedofili üzerinden benzetme yapması

sapkın zihniyete sahip olduğunun göstergesidir.

Bu ahlaksız bir de kültür ve turizm bakanlığını istiyormuş.

bu ahlaksıza değil bakanlık selam bile verilmez pic.twitter.com/jMoZCazEF6 — şahan (@sahanyilmaz1907) January 31, 2023

Kardeşim bak bunu kimse savunmasın! Bu olmaz! Bi parti başkanı bunu söyleyemez! @umitozdag ‘ı sev sevme! Ama bunu savunma! Ayıptır! Olmadı Gültekin kardeş! Çok ağır! Çok zarar verdin ittifaka, bu kadarını kimse yapamaz! pic.twitter.com/RBIIiVUOaM — Atilla Taş (@AtillaTasNet) January 31, 2023

Gültekin Uysal umarım bakan falan olmaz. Gözlerime inanamadım… — Hayko Bağdat (@haykobagdat) January 31, 2023

Sıcacık yatağıma geçmiş son stalkı yaparken… Karşıma çıkan benzetme midemi bulandırdı…Çocuk bedenine yapılmış olan tacizi siyasete alet etmek nereden baksan mide milan dırıcı..

Not; Ümit Özdağ’yı savunmak için söylemiyorum Gültekin Uysal pic.twitter.com/RE60O2zgk9 — Üzgün Reyiz (@uzgunumlan) January 31, 2023

gültekin uysal diye biri niye var lan bizim hayatımızda ya altılı masa toplantısından sonra sandalyeleri ters mi çeviriyor — Barış Aydınov (@palaz31) January 31, 2023