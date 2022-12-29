Akşam Postası / 29 Aralık 2022

Savcılık, İmamoğlu kararını istinafa taşıdı: Beş gün fazla hesaplanmış
Savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası aldığı davayı istinafa taşıdı.
Buğra Kavuncu: İBB’ye kayyım atama ihtimalleri çok yüksek
Demirtaş, Soylu’nun ‘şifresini’ çözdü: Adam daha nasıl itiraf etsin
Erdoğan’ın başdanışmanı, erken seçim için olasılıkları anlattı: 10 seçenek var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni seçim kanununun geçerli olabilmesi 30 Ocak’tan önce erken seçim kararı alınamayacağını belirtti. Uçum, seçimlerin erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran’a alınabileceğini yazdı.
Anket: CHP’de düşüş durmadı; Erdoğan üç adaya da kaybediyor
Yöneylem Araştırma’nın yayımladığı anket sonucuna göre aralıkta AKP’nin oyu yüzde 32,1, CHP yüzde 25,5 seviyesinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olası üç aday karşısında da kaybediyor.
Fincancı: Türkiye halkları, bu ülke için kim daha fazla yarar getirmiş biliyor
Sağlık Bakanlığı, SGK’dan aldığı avansla faturalarını ödemiş
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet giderleri/tedavileri için avans olarak aldığı 42,3 milyar lirayı hastaneleri ve sağlık tesislerinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerini karşılamak için kullandı.
Erdoğan duyuracak: Doğalgaz ve elektrikte indirim geliyor
Hükümetin elektrik ve doğalgaz için ‘indirim müjdesi’ vermeye hazırlandığı belirtildi. Buna göre, indirimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yılbaşından önce açıklayacak.
İstanbul’da doğalgaza indirim geliyor
EYT düzenlemesinin 2023’teki maliyeti 450 milyar lira
Reuters’ın başvurduğu iki ekonomist, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesapladı.
Türkiye’den EYT kuyruğu manzaraları
SGK, online emeklilik başvurusu için adımları videoyla anlattı
Fatih Altaylı, Tarkan ve Gülşen’i hedef alan Ahmet Hakan’a çıkıştı: Ulan sana mı kaldı
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcılar Gülşen ve Tarkan’ı hedef alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a çıkıştı: “Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek.”
Ümit Özdağ yine muhalefete yüklendi: Altılı masa gelirse FETÖ geri döner
Muhalefete muhalefet eden tavırlarıyla ve ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP’nin seçimi ‘altılı masa’ya kaybetmesi durumunda ‘‘FETÖ’nün geri geleceğini’ savundu.