Akşam Postası / 29 Aralık 2022

Savcılık, İmamoğlu kararını istinafa taşıdı: Beş gün fazla hesaplanmış

Savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası aldığı davayı istinafa taşıdı.

Erdoğan’ın başdanışmanı, erken seçim için olasılıkları anlattı: 10 seçenek var

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni seçim kanununun geçerli olabilmesi 30 Ocak’tan önce erken seçim kararı alınamayacağını belirtti. Uçum, seçimlerin erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran’a alınabileceğini yazdı.

Anket: CHP’de düşüş durmadı; Erdoğan üç adaya da kaybediyor

Yöneylem Araştırma’nın yayımladığı anket sonucuna göre aralıkta AKP’nin oyu yüzde 32,1, CHP yüzde 25,5 seviyesinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olası üç aday karşısında da kaybediyor.

Sağlık Bakanlığı, SGK’dan aldığı avansla faturalarını ödemiş

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet giderleri/tedavileri için avans olarak aldığı 42,3 milyar lirayı hastaneleri ve sağlık tesislerinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerini karşılamak için kullandı.

Erdoğan duyuracak: Doğalgaz ve elektrikte indirim geliyor

Hükümetin elektrik ve doğalgaz için ‘indirim müjdesi’ vermeye hazırlandığı belirtildi. Buna göre, indirimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yılbaşından önce açıklayacak.

EYT düzenlemesinin 2023’teki maliyeti 450 milyar lira

Reuters’ın başvurduğu iki ekonomist, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesapladı.

Fatih Altaylı, Tarkan ve Gülşen’i hedef alan Ahmet Hakan’a çıkıştı: Ulan sana mı kaldı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcılar Gülşen ve Tarkan’ı hedef alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a çıkıştı: “Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek.”

Ümit Özdağ yine muhalefete yüklendi: Altılı masa gelirse FETÖ geri döner

Muhalefete muhalefet eden tavırlarıyla ve ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP’nin seçimi ‘altılı masa’ya kaybetmesi durumunda ‘‘FETÖ’nün geri geleceğini’ savundu.