SGK, online emeklilik başvurusu için adımları videoyla anlattı

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni düzenlenmenin dün açıklanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde kuyruklar oluştu. SGK yoğunluğu önlemek için kurumun Youtube hesabından online başvurunun adımlarını anlattı.

Ankara’da bir vatandaş SGK görevlisine soru soruyor. Fotoğraf: AA

E-devlet üzerinden yapılan başvurunun adımları şöyle:

Turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sitemine giriş yapılır.

Arama kısmına ‘Aylık‘ ‘Emekli‘ ‘Gelir‘ kelimelerinden herhangi biri yazılarak ‘Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi’ bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda ‘Yeni başvuru’ tıklanır.

Tahsis talep türü olarak ‘Yaşlılık aylığı’ seçilir.

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız ‘4K SSK’, Bağkur kapsamında aylık talep ediyorsanız ‘4B Bağkur’ seçilir. Altta yer alan ‘Başvur‘ butonu tıklanır.

TC Kimlik numarası ve Ad Soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelir.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmına cep telefonu numarası başına 0 (sıfır) eklenmeden yazılır. E-posta adresi de eklenebilir.

Adres bilgisinde ikamet adresi otomatik olarak gelir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesi isteniyorsa ‘Farklı adres’ kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılan yeni adresinin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.

Bağkur, emekli sandığı, banka sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda, ‘Aylık alıyor mu’ kutucuğunda yer alan ‘Evet‘ ya da ‘Hayır‘ seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.

‘İleri‘ butonuyla bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvuru SGK’ya gönderilir.