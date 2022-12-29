Kardeşinin arandığını Özel’den ‘öğrenen’ Soylu’nun yardımcısı: İfadeye geldi

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, hakkında ‘FETÖ’ ihbarından arama kararı bulunduğu ortaya çıkan kardeşinin yılbaşı iznine gelerek ifade verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı. (Twitter)



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’deki basın toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki göstermişti.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin ‘FETÖ‘den arandığını hatırlatmış, Çataklı da “Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir” demişti.

Özel, Twitter’dan bugün konuya ilişkin yeni açıklamasında da Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini duyurdu: “Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı’nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini söylüyor.”

Çataklı: ‘Köstebek Özgür’

Özel’in bu açıklamasına yanıt veren Çataklı, kardeşinin yılbaşı iznine gelerek, ifade verdiğini söyledi. Çataklı ayrıca Özel’e “Köstebek Özgür” dedi.

Ne iftirası atmışım. Yılbaşı izni için gelmiş de, sen külahıma anlat onları…



FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti.



Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu?



Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil… https://t.co/RCHv1yODqm — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 29, 2022

Çataklı’nın, kardeşinin ifade verdiğine dair açıklamasına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de şu ifadeleri kullandı: “Ne iftirası atmışım. Yılbaşı izni için gelmiş de, sen külahıma anlat onları… FETÖ firarisi kardeşin ben söylemesem ifade bile vermeyecekti. Siz hani konuşmuyordunuz, hani küstünüz, hani haberin bile yoktu? Köstebeğin de adını öğreneceksin ama şimdi değil…”