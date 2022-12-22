İçişleri Bakanlığı’nın İBB raporu savcılığa teslim edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB raporu hazır. (AA)

AA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

Raporun, İstanbul başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, dün konuyla ilgili iddialar hakkında şunları söylemişti: “Bize gelen duyumlara göre geçen pazartesi günü 500 küsür sayfalık rapor savcılığa gönderildi. Bu iddianame değil. Şimdi ne olacak? Savcılık bu 500 küsür sayfalık raporu inceleyecek. İki seçenecek var. Ya kovuşturmaya gerek yok diyecek ve konuyu kapatacak ya da evet suç unsurları var diyecek ve iddianame hazırlayacak. Savcılık incelemesinin ardından hukuki süreç belli olacak.”

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını da aktaran Ongun, “İmamoğlu’nun kurmayı benim. Acil bir toplantı falan yapılmadı. Hukukçularımızla bir toplanalım, olan biteni gözden geçirelim dedi. Yoksa bir panik halimiz yok” dedi.