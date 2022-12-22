İmamoğlu’ndan Erdoğan’a tavsiye: Sahayı mertlikle dizayn etsinler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine verilen ceza ve iktidarın açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ben burayı neden karıştıramadım şaşkınlığı’ yaşadığını söyledi.

İmamoğlu, Erdoğan’a seslenerek ”Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

İktidarsa İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili olarak adaylık tartışmaları üzerinden muhalefete yüklenmeye çalışıyor.

Verilen cezanın ardından Erdoğan “Bizansvari taht oyunları”, MHP lideri Devlet Bahçeli ise “Saraçhane kumpası” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan İmamoğlu’nun bu sözlere cevabı şöyle oldu: ”Şantaj, kumpas, tuzak denilen şeyler mahkeme sürecinin içinde dolu dolu var. Atanan hâkimin adil davranma gayreti üzerine sürülmesi, yeni heyetin getirilmesi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanının siyasi bir yol haritası çizmesi, bir bakanın ‘Şöyle alırım, böyle almam’ demesine kadar içinde kumpas, tuzak, şantaj hepsi var. Böyle sıfatlar masanın gündeminde yalnızca ‘bunları bertaraf etme düşüncesi’ olarak var.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘baba-oğul’ vurgusundan onur duyduğunu belirten İmamoğlu, iktidarın sataşmalara devam edeceğini belirterek şunları söyledi: ”Erdoğan, ‘Ben burayı neden karıştıramadım’ şaşkınlığı yaşıyor. Bugünkü konuşmasından o anlaşılıyor. ‘Tam amacıma vardım’ derken biri, ‘Baba, oğul’ dedi. Biri, ‘abla kardeş’ ilişkisini ortaya koydu. Erdoğan şimdi vahlanıyordur.”

Erdoğan’a tavsiye

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Mülk edinme duygusuna sahip iktidar mensupları var. Benzerini ülke için yaşatıyorlar. İstanbul için ‘Kazansanız da vermeyiz’ duygusunu yaşattılar. Ne oldu, millet farkı 806 bin oya çıkarttı. Bunu mülk edindiklerini düşündükleri için kabul edemiyorlar. Gelinen noktada ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ diyen anlayış bu korkuyu kapısında hissediyor. Bu korku yüzünden ana aktör gördüğü insanları da kumpas, şantaj duygularıyla bertaraf etmeye çalışıyor. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler.

‘Onun için kabusa döndü’

*Her şey olabilir. Ben değil, YSK başkanı söylüyor. “Mertçe mücadele edeceğiz” deniyorsa, istinaf bunu bozsun. Namertlik düşünceleri için de tedbir aldık, bunu da bilsin. Nasıl İstanbul seçimlerinde tedbir aldıysak Türkiye seçiminde de daha güçlü bir anlayışla tedbirimizi alacağız. Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan altılı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü.