Soylu’nun yardımcısı, kardeşinin ‘FETÖ’den arandığını CHP’li Özel söyleyince fark etmiş

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ‘hatırlatması’ üzerine kardeşinin ‘FETÖ’den arandığını farkettiğini öne sürdü: “Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı. (Twitter)

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki gösterdi.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşini hatırlatıp şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum, bakan yardımcının İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de. Ondan sonra oturalım konuşalım. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var.”

Çataklı’dan yanıt

Özel’e Twitter’dan yanıt veren Çataklı, kardeşinin arandığını yeni fark ettiğini öne sürdü: “Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir.”