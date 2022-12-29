Sağlık Bakanlığı, SGK’dan aldığı avansla faturalarını ödemiş

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet giderleri/tedavileri için avans olarak aldığı 42,3 milyar lirayı hastaneleri ve sağlık tesislerinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerini karşılamak için kullandı.

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Sayıştay düzenlilik denetim raporuna göre 2021’de SGK, hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığı’na götürü bedeli (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon TL ödedi.

Buna rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından 2021’de MEDULA’ya (genel sağlık sigortasıyla sağlık tesisleri arasında fatura bilgisini elektronik olarak toplayan, hizmetlerin ödemesini yapan sistem) girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edilmişti. Toplam tahakkuk tutarı götürü bedel sözleşme tutarından düşük ve aradaki fark 42 milyar 302 milyon TL.

Sağlık Bakanlığı’nın hastaların sağlık hizmet gideri için SGK’den fazladan avans olarak aldığı 42 milyar 302 milyon lirayı nereye harcadığı konusunu gündeme kamu sağlık ve sosyal hizmetlerini yakından izleyen Dr. Güray Kılıç ile Dr. Ergün Demir gündeme getirdi.

Ortak bloglarında Kılıç ve Demir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 42 milyan 302 milyon liranın nereye harcandığını sordular.

Arkasından CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, “Sayıştay’ın 2021 yılı Denetim Raporunda Sosyal Güvenlik Kurumunca Bakanlığa yapılan ödemelerle ilgili yaptığı tespitlere ilişkin” soru önergesi verdi.

Bakan Koca, yönergeye şu yanıtı verdi: “Döner sermaye giderlerinin finansmanını karşılamak üzere bakanlığımız, Hazine ve Türkiye’de genel sağlık sigortası ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir. Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında götürü bedel yöntemi kullanılarak bir yıllık global bütçe protokolü imzalanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında toplam 81,160 milyon TL tutarında protokol imzalanmıştır. Buna karşılık 2021 yılında toplam 82,645 milyon TL harcama yapılmıştır. Bu harcama ile başta hastaneler olmak üzere bakanlığımıza bağlı tüm sağlık tesislerimizin, ilaç, laboratuvar ve tıbbi malzeme ihtiyaçları ile elektrik, su ve doğalgaz gibi cari giderleri karşılanmıştır. SGK’den alınan kaynaklarla döner sermayeden yapılan harcamalar birbirleriyle örtüşmektedir. Ayrıca bakanlığımız döner sermayesi 2021 yılında Sayıştay Başkanlığınca denetlenmiş olup bu hususla ilgili herhangi bir bulguya yer verilmedi.”