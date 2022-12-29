Anket: EYT adaylarının büyük çoğunluğu çalışmaya devam etmeyi düşünüyor

Eleman.net anketine katılan emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylarının büyük bir çoğunluğunun düzenlemenin ardından çalışmayı devam etmeyi, şirketlerin çoğunluğunun da emekli çalışanları istihdamı sürdürmeyi düşündükleri belirtildi.

Sakarya ve Düzce’de EYT düzenlemesinde hak kazananlar SGK önünde yoğunluk oluşturdu. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu EYT düzenlemesine göre yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Reuters’ın başvurduğu iki ekonomist, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesaplamıştı.

Eleman.net’in açıklamasına göre kamuoyu ve sektörlerin nabzını yoklayan anketler hazırlayan şirket, gerçekleşen EYT düzenlemesi hakkında da işveren ve çalışan üyelerinin katılımıyla bir anket düzenledi.

Ankette, “EYT’yle emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz” sorusuna çalışanların yüzde 71’i “Evet”, yüzde 29’u ise “Hayır” cevabını verdi.

“Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?” sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde “Evet”, yüzde 20 oranında da “Hayır” cevabını verdi.

Anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini söylerken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini söyledi.

EYT sarmalı

Erdoğan’ın duyurduğu düzenlemeden etkilenecek olan geniş kitlenin emekliliği 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçiydi.