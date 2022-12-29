Erdoğan duyuracak: Doğalgaz ve elektrikte indirim geliyor

Hükümetin elektrik ve doğalgaz için ‘indirim müjdesi’ vermeye hazırlandığı belirtildi. Buna göre, indirimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yılbaşından önce açıklayacak.

Erdoğan, doğalgaz ve elektrik için indirim ‘müjdesine’ hazırlanıyor. (AA)

Hükümet, sadece aylar kalan seçimden önce ‘müjdeler’ vermeye devam ediyor.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in bürokrasi kaynaklarından aktardığına göre doğalgaz ve elektrikte indirime gidilecek.

İndirim beklentisi hakkında ayrıntıları da veren Aydemir şunları yazdı: “Maliyetler, spot piyasa ve anlaşmalarla alınacak indirim doğrudan vatandaşa yansıyacak.”

Elektrikte indirim

Buna göre elektrik fiyatını indirmek için piyasa takas fiyatı düşürülecek. Elektrikte şu andaki 4800 mw/saatlik tavan fiyat kurul kararıyla 4200’e çekilecek.

Dağıtım şirketlerinin tavan fiyat üzerinden üreticilerle pazarlığa oturduğu düşünüldüğünde, dağıtım şirketlerinin alacağı indirimli fiyat tüketicilere de yansıyacak.

Doğalgaz indirimi

Kaynaklara göre, hükümet şu anda sanayi ve elektrik üreticilerine bir metreküpü 20 lira 50 kuruştan satılan doğalgaza yüzde 10-15 arası bir indirim de planlıyor.

Bir metreküp doğalgazın sanayiye 18 liradan verilmesinin planlandığını belirten Aydemir şunları kaydetti: “Enerjideki indirimin daha çok sanayide ve üretimde olacağını söylemek yanlış olmaz. Konutlarda zaten çok yüksek devlet sübvansiyonu bulunuyor.”

İstanbul için ‘müjde’ hazırlığı

Aydemir, İstanbul için de ayrı bir ‘müjde’ hazırlığının olduğunu ve bunun yılbaşına yetişip yetişmeyeceğinin henüz net olmadığını yazdı. Buna göre İstanbul’da elektirik ve doğalgaz dağıtım dağıtım şirketlerinin aldığı ‘sistem kullanım bedeli’nin atık alınmaması için görüşmeler sürüyor.