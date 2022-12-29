Efsanevi futbolcu Pele hayatını kaybetti

Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşındaki hayatını kaybetti.
Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo’da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayatını kaybetti.
Pele’nin kızı Kely Nascimiento, ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu: “Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat.”
Pele, kolon kanseri sebebiyle bir yıldır tedavi görüyordu.