Diken

Yaramazlara biraz batar!

Efsanevi futbolcu Pele hayatını kaybetti

Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşındaki hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo’da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayatını kaybetti.


Pele’nin kızı Kely Nascimiento, ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu: “Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat.

Pele, kolon kanseri sebebiyle bir yıldır tedavi görüyordu.

SON HABERLER

İmamoğlu’nun ses kaydı talebine Soylu’dan yanıt: Cenab’ı Hakk’ın kayıtlarında mevcut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon konuşması yaptıkları iddiasını reddeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşmenin kaydını yayınlaması talebine yanıt verdi: “Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur.”