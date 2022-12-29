‘Z kuşağı’ anketi: Birinci parti CHP’ye destek arttı

ORC Araştırma’nın Z kuşağı anketine göre ‘CHP’ye oy vereceğim’ diyenlerin oranı bu ay iki puandan fazla arttı.

CHP’de Z kuşağı oyları uzun süredir düşüşteydi. (Fotoğraf: Reuters)

Z kuşağı, 1997-2012 arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir. Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üstünde.

Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak.

ORC’nin Z kuşağına mensup gençlerle düzenlediği aralık anketine göre CHP uzun süredir kaybettiği desteği bu ay iki puan artırarak tekrar kazandı. Ana muhalefet partisi yüzde 21,7’yle birinciliği korurken onu ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 17,4’le takip ediyor.

ORC’nin Twitter’dan duyurduğu anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 21,7

İYİ PARTİ: Yüzde17,4

Kararsızlar: Yüzde 15,1

AKP: Yüzde 13,9

MHP: Yüzde 7,4

HDP: Yüzde 5,5

TDP: Yüzde 5,3

ZAFER: Yüzde 3,6

GELECEK: Yüzde 3,3

DEVA: Yüzde 3

YRP: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 2,1

CHP kasımda oy kaybetmişti

ORC’nin kasım anketinde sonuçlar şöyleydi:

Kararsızım: Yüzde 19,5

CHP: Yüzde 19,1

İYİ Parti: Yüzde 16,5

AKP: Yüzde 13,5

MHP: Yüzde 7

HDP: Yüzde 5,5

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,2

Zafer Partisi: Yüzde 4

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 2

Ekim anketi:

CHP: Yüzde 20,4

İYİ Parti: Yüzde 15,9

AKP: Yüzde 13,1

MHP: Yüzde 7,2

HDP: Yüzde 5,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1

Gelecek Partisi: Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Memleket Partisi: Yüzde 2

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,7

Kararsız: Yüzde 21,1

CHP Martta yüzde 25’ti

ORC’nin Z kuşağıyla ilgili düzenlediği Mart 2022’deki anketteyse sonuçlar şöyleydi:

CHP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 18,4

AKP: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 3,5

Diğer: Yüzde 4,8

Kararsız: Yüzde 14,7

Oy kullanmayacağım: Yüzde 12,9

Geçen yıl yüzde 33,8’di

ORC, Mart 2022’den önce de Ekim 2021’de Z kuşağı anketi düzenlemişti. O anketteki sonuçlar da şu şekildeydi: