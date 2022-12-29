Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim-Sen temsilciliğine sürgün: Kilyos’a taşınacak

Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkili sendikası olan Eğitim-Sen’in temsilcilik odası Kuzey Kampüs’ten üniversite merkezine 30 kilometre mesafede yer alan Kilyos’taki Sarıtepe Kampüsüne taşınmak isteniyor.

Fotoğraf: Facebook

Kampüsteki yer azlığı gerekçe gösterilerek talep edilen taşınma işlemini gerçekleştirmesi için rektörlük tarafından sendikaya yedi iş günü süre verildi.

Üniversitenin yetkili sendikası olan Eğitim-Sen’in temsilcilik odası bu zamana kadar birçok fakültenin yer aldığı Kuzey Kampüs’te yer alıyordu. Üniversitenin merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sarıtepe Kampüsünde ise şu anda yalnızca yaklaşık 20 kişi çalışıyor.

Eğitim-Sen: Bu sendikaya yönelik bir engelleme girişimi

Kararı duyuran Eğitim-Sen’in yazılı açıklamasında ‘kayyım rektör’ Naci İnci imzalı bu kararın, Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkili sendikasına bir engelleme girişimi olduğu kaydedildi: “Eğer odamızı boşaltma nedeni, gerçekten eğitim ve öğretim mekân sorunu olsaydı, okulun merkezi kampüsleri olan Güney veya Kuzey’den uygun başka bir mekân gösterilebilirdi. Bunun yerine Ağustos 2022’de neredeyse bütün birimleri Anadolu Hisarı Kampüsü’ne taşınan, şu an yaklaşık 20 kişinin çalıştığı ve merkez kampüslere uzaklığı 1,5 saat olan Kilyos Kampüsü’nde yer verilmiştir.”

Bu alınan kararın açıkça hukuk dışı olduğunu belirten sendika, şöyle seslendi: “Buna ilişkin yasal bütün yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz. Kuzey ya da Güney Kampüs’te yeni bir yer yerine, Kilyos’a yollanmak, Eğitim-Sen’e dönük bir sürgün kararı ve büyük bir baskıdır. Boğaziçi rektörlüğü aldığı bu kararı acilen geri çekmelidir.”

Ne olmuştu?

Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasından bu yana üniversite kadrolarında büyük bir değişim yaşanmış, bu müdahale sendikalaşma faaliyetlerine de yansımıştı.

Üniversite yönetiminin usulsüz uygulamalarına tepki gösteren akademisyenler görevden uzaklaştırma, sözleşmelerinin yenilenmemesi ve derslerinin onaylanmaması yöntemleriyle üniversiteden uzaklaştırılırken boşalan ve yeni oluşturulan kadrolar için ‘adrese teslim’ ilanlar açıldı.

Bu süreçte işe giriş sırasında Eğitim-Bir-Sen’e üye olma oranlarında önceki yıllara kıyasla büyük ölçüde bir artış gözlemlendi. İşe alımlarda üniversite bünyesinde işe başlayan kişilere işe giriş evraklarının yanı sıra AKP’ye yakın Eğitim-Bir-Sen’in üyelik formunun imzalatıldığı ortaya çıktı.

Eğitim-Sen YÖK’e şikayet etmişti

Eğitim-Sen, Boğaziçi yönetimine verdiği dilekçede söz konusu bu durumun ‘çalışanların istediği sendikayı seçme özgürlüğünün’ engellenmesine yol açtığını belirterek soruşturulma başlatılmasını talep etmişti.

Rektörlüğün yasal süre içerisinde cevap vermemesi üzerine sendika durumu Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bildirdi. Eğitim-Sen Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yetkili sendika. Üye sayısı olarak çoğunluğu Eğitim-Bir-Sen temsilciliği alırsa üniversitedeki yetkili sendika olmak için başvuru yapma hakkını kazanmış olacak.