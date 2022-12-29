İmamoğlu’nun ses kaydı talebine Soylu’dan yanıt: Cenab’ı Hakk’ın kayıtlarında mevcut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon konuşması yaptıkları iddiasını reddeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşmenin kaydını yayınlaması talebine yanıt verdi: “Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye ‘terör soruşturması’ açmasından sonra başlayan tartışmalar sürüyor.

Dün ikili polemik sonrası Soylu, İmamoğlu’nun kendisini aradığını, “Saygılarımla” diyerek ‘yardım istediğini’ iddia etmişti.

Bunun üzerine İmamoğlu, bir tweet atarak “Hodri meydan” demişti: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

Soylu, İmamoğlu’na bugün Twitter’dan görsel paylaşarak cevap verdi.

Bakan, telefon kaydının varlığını doğrulamadı, ‘Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında’ ve ‘kendi ile İmamoğlu’nun zihinlerinde olduğunu’ söyledi. İmamoğlu’nun ‘yalan söylediğini’ iddia ederek ‘defalarca görüştüklerini’ öne sürdü.

𝗡𝗲𝘆𝗶𝗻 𝗗𝗶𝘆𝗲𝘁𝗶

Neyin Yalanları❓8️⃣ pic.twitter.com/1jSVJO9KWU — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 29, 2022

‘Telefon görüşmesi’ polemiği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına basın toplantısında yanıt vermiş, “Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında Pandora’nın kutusu açılmıştır” demişti.

Soylu da bunun üzerine kameralar karşısına geçmiş ve İmamoğlu’nun kendisinden yardım istediğini iddia ettmişti: “İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

Soylu’nun bu iddiasından dakikalar sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, şunları yazmıştı: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

İmamoğlu’nun bu tweet’inin ardından Soylu, canlı yayındayken karşılık vermiş ve “Bunu elbette söyleyemez. Sonra aramızda bir telefon görüşmesi daha geçti. Ondan sonra CHP Genel Merkezi’ne ‘İçişleri bakanı böyle böyle söyledi’ diye beni şikayet etti” demişti.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye başlatılan ‘terör soruşturması’nın raporu savcılığa teslim edilmişti. Savcılığın rapor üzerindeki incelemesi devam ederken Diken’e konuşan bakanlık kaynağının aktardığına göre rapordan bazı bölümler iktidara yakın gazetelere gönderildi ve ardı ardına haberleştirilmesi istendi.

Hem Soylu hem de iktidara yakın gazeteler, isimler vererek ‘teröristler işe alındı’ iddiasını savundu. İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararından sonra gelen bu adım, iktidarın belediyeye ‘kayyım’ atamak istediği şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Merkezi de iktidarın İmamoğlu’nu açığa alma veya belediyeye kayyım atama fikrine çok uzak olmadığını düşünüyor.