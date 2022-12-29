Murat Ongun ve Soylu’nun yardımcısı arasında ‘şehit yakını’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı Mehmet Ersoy arasında ‘şehit yakını’ polemiği başladı. Ersoy’un mesajı anlaşılmayınca, Ongun konuya açıklık getirdi.

Murat Ongun ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy. (Twitter-AA)

Ongun, Twitter’daki paylaşımında Soylu’nun ‘terörist’ diye hedef gösterdiği Muharrem Kılıç’ın şehit kardeşi olduğunu kaydetmişti: “Süleyman Soylu’nun ‘PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci’ dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.”

Ongun’un mesajına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yanıt verdi ama yazdıkları tam anlaşılmadı. Ersoy mesajı şöyle: “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir.”

Ongun açıklık getirdi

Ersoy’un bu mesajını Murat Ongun yanıtladı: “Cümlelerinizi anlamakta zorlandık. Konu şu mu: Şehit kardeşi ama kendisi PKK’lı ve Soylu PKK’lının evini ziyaret ediyor. Ayrıca, 8 yıldır her şeyi biliyorsunuz ama bu kişiye işlem yapmayıp tweet atıyorsunuz. Öyle mi?”

Bunun ardından bir mesaj daha paylaşan Ersoy, “Sayın Soylu şehit evini ziyaret ediyor. Ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK/YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz. 2018’de işe alınmamalı dediğimiz rapor orada duruyorken…”