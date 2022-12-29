Fatih Altaylı, Tarkan ve Gülşen’i hedef alan Ahmet Hakan’a çıkıştı: Ulan sana mı kaldı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcılar Gülşen ve Tarkan’ı hedef alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a çıkıştı: “Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek.”

Ahmet Hakan ve Fatih Altaylı. (YouTube)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen’i şöyle hedef almıştı: “Gülşen’i uyarıyorum: O mekânlarda emniyetten kimse olmaz. Ama mutlaka bir imam-hatipli olur. İmam-hatipliler artık hiç olmayacak yerlerde olabiliyor Gülşen. Onlara sallarken üç kere düşünsen iyi edersin yani.” Hakan daha önce de çoğu kez Tarkan’ı hedef alan yazılar kaleme almıştı.

Son olarak İzmir’deki konserlerle gündeme gelen Tarkan ve Gülşen’i bir kez daha hedef alan Hakan dünkü yazısında “Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum” dedi. Bu ifadeler Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı kızdırdı.

Altaylı köşesinden çıkıştı

Fatih Alaylı, bugünkü köşesinden Ahmet Hakan’a adını vermeden sert sözlerle tepki gösterdi. Hakan’ın İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy ve Orhan Gencebay gibi isimlere hiç ses çıkarmadığını da hatırlatan Altaylı, şunları yazdı:

*Bir köşe yazarı, kendi işini doğru düzgün yapmaktan acizken, ona bunun işine karışmayı kendine vazife edenmiş. Muhalif tavırlı iki sanatçıya akıl vermeye kalkışmış son olarak. Tarkan’a ve Gülşen’e.

*Muhtemelen biri İzmir’de konser verdiği, diğeri de önümüzdeki günlerde vereceği için olsa gerek. Demiş ki, “Ben Tarkan’ın da Gülşen’in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum.”

‘Hadsiz kendince böyle bir karar almış’

*Artık herkese emir vermek, ne yiyip içeceğine kaç kez seks yapacağına kadar karışmak moda ya, bu hadsiz de kendince böyle bir karar almış. “Bu ikisi siyaset üstü kalsın.” Baş üstüne.

*Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek. Hadi de ki, adam sanatla siyaset karışsın istemiyor, sanatçıları koruyor. Siyaset üstü kalması gerekenler sadece onlar mı! İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay’dan niye böyle bir talebin yok o zaman?

*Bunlar siyaset altı kalabilirler mi! Mesele hangi siyasetin altında kalındığı mı! Senin kaldığın altta kalmak caiz mi!