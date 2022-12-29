İstanbul’da doğalgaza indirim geliyor

İstanbul’da doğalgaza yüzde 12-13 düzeyinde indirim yapılacağı duyuruldu. İndirimin sistem kullanım bedellerinde olacağı kaydedildi.
Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde, İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın (İstanbul Gaz Dağıtım) sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.
NTV’nin sektör kaynaklarına dayandırdığına göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına 1000 TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.