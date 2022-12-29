Erdoğan’ın başdanışmanı, erken seçim için olasılıkları anlattı: 10 seçenek var

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni seçim kanununun geçerli olabilmesi 30 Ocak’tan önce erken seçim kararı alınamayacağını belirtti. Uçum, seçimlerin erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran’a alınabileceğini yazdı.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, erkene alınacağı kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Muhalefetse, önceden erken seçim isterken bu tavrından vazgeçti. CHP, nisandan sonra açıklanacak seçim kararını desteklemeyecek.

AKP ve MHP’nin getirdiği yeni seçim yasası da 6 Nisan’dan itibaren uygulanabilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Nisan’dan önce erken seçim kararı beklemediğini söylemişti.

‘Seçim için 10 seçenek gün var’

Uçum Twitter hesabından şunları kaydetti: ”Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisana en geç 11 Hazirana alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var. Buna göre 30 Ocak-7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü yüzde 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisandan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez.”