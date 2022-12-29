Demirtaş, Soylu’nun ‘şifresini’ çözdü: Adam daha nasıl itiraf etsin

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alırken Selçuk Mızraklı’yı örnek vermesinin ‘itiraf’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Demirtaş/Twitter

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanıyken görevden alınıp yerine kayyım atanan Mızraklı, 2019’dan bu yana tutuklu bulunuyor.

Soylu, dün İmamoğlu’nu hedef aldığı konuşmasında Mızraklı’yla ilgili ”Onlar arzu ediyor ki 30 Ağustos’ta ziyaret ettikleri Diyarbakır’daki terör örgütü üyesi olduğu için hapiste yatan Diyarbakır eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı’ya ve onun gibilere dokunulmasın” demişti.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Soylu’nun Mızraklı’yı hatırlatarak ‘kumpası’ itiraf ettiğini belirtti.

Demirtaş şunları söyledi: ”Soylu’nun Sayın İmamoğlu’nu hedef alırken Sayın Mızraklı’yı örnek göstermesi son derece doğrudur! Soylu ‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine nasıl kumpas kurup kayyum atadıysak aynısını İstanbul’a da yapacağız’ diyor. Adam daha nasıl itiraf etsin! (Pardon ‘adam’ demişim.)”

Soylu’nun Sayın İmamoğlu’nu hedef alırken Sayın Mızraklı’yı örnek göstermesi son derece doğrudur!



Soylu “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine nasıl kumpas kurup kayyum atadıysak aynısını İstanbul’a da yapacağız” diyor.



Adam daha nasıl itiraf etsin!



(Pardon “adam” demişim.) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 29, 2022

Mızraklı’dan Soylu’ya: Hesaplaşacağız

Soylu’ya Selçuk Mızraklı’dan da yanıt geldi.

Soylu için “Beni anmışsın. İleride daha çok anacaksın” diyen Mızraklı şunları söyledi: “Hakkımdaki bütün soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı. Siyasi rehine olduğum dosyayı da Yargıtay bozdu”.

Mızraklı, “İçişleri Bakanı; adımı sakın unutma! Seninle yargı önünde hesaplaşacağız…” dedi.