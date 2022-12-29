İmamoğlu, ‘Görüşme kaydı Cenab-ı Hakk’ta’ diyen Soylu’yu istifaya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddia etiği telefon görüşmesi kaydını doğrulamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırdı.

Soylu ve İmamoğlu. Fotoğraflar: AA

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye ‘terör soruşturması’ açmasından sonra başlayan tartışmalar sürüyor.

Dün ikili polemik sonrası Soylu, İmamoğlu’nun kendisini aradığını, “Saygılarımla” diyerek ‘yardım istediğini’ iddia etmişti.

Bunun üzerine İmamoğlu, bir tweet atarak “Hodri meydan” demişti: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

Soylu, İmamoğlu’na bugün Twitter’dan görsel paylaşarak cevap vermişti. Bakan, telefon kaydının varlığını doğrulamadı, ‘Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında’ ve ‘kendi ile İmamoğlu’nun zihinlerinde olduğunu’ söylemişti.

Bunun üzerin İmamoğlu, Twitter’dan Soylu’nun bu açıklamasını paylaşarak şunları yazdı: “Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!”

İBB başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hesabını da etiketledi.

Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey! @RTErdogan pic.twitter.com/j3Ucjx3PmR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 29, 2022

‘Telefon görüşmesi’ polemiği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına basın toplantısında yanıt vermiş, “Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında Pandora’nın kutusu açılmıştır” demişti.

Soylu da bunun üzerine kameralar karşısına geçmiş ve İmamoğlu’nun kendisinden yardım istediğini iddia ettmişti: “İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun’ diye bir ricası da olmuştur. Ama ‘Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız’ dedik ve yaptık.”

Soylu’nun bu iddiasından dakikalar sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşan İmamoğlu, şunları yazmıştı: “Bakan Soylu ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan.”

İmamoğlu’nun bu tweet’inin ardından Soylu, canlı yayındayken karşılık vermiş ve “Bunu elbette söyleyemez. Sonra aramızda bir telefon görüşmesi daha geçti. Ondan sonra CHP Genel Merkezi’ne ‘İçişleri bakanı böyle böyle söyledi’ diye beni şikayet etti” demişti.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye başlatılan ‘terör soruşturması’nın raporu savcılığa teslim edilmişti. Savcılığın rapor üzerindeki incelemesi devam ederken Diken’e konuşan bakanlık kaynağının aktardığına göre rapordan bazı bölümler iktidara yakın gazetelere gönderildi ve ardı ardına haberleştirilmesi istendi.

Hem Soylu hem de iktidara yakın gazeteler, isimler vererek ‘teröristler işe alındı’ iddiasını savundu. İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararından sonra gelen bu adım, iktidarın belediyeye ‘kayyım’ atamak istediği şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Merkezi de iktidarın İmamoğlu’nu açığa alma veya belediyeye kayyım atama fikrine çok uzak olmadığını düşünüyor.